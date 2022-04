Csm: Rosato, 'riforma che non riforma nulla, ci asteniamo'

19 aprile 2022 a

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - La ministra "Cartabia ha fatto un lavoro straordinario, ma ha fatto una mediazione con chi non voleva cambiare assolutamente niente. Questa riforma è inefficace quindi inutile, per questo non la sosteniamo. Non voteremo contro ma ci asterremo”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente di Italia Viva Ettore Rosato.

“Cartabia ha ceduto posizioni all'ala giustizialista del Pd. Noi non battiamo i pugni ma notiamo che questa riforma non riforma nulla. Sì vada pure avanti, non ci mettiamo di traverso, ma non la sosteniamo”, ha spiegato Rosato. Su questa riforma il voto slitterà? “Secondo me chiudiamo in settimana, anche giovedì". Che voto darebbe a questa riforma? "Su questo pezzettino di riforma che riguarda il Csm il voto è n.g., non giudicabile”.