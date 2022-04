Rep. Congo: papà amb.Attanasio, 'Papa pregherà in luogo agguato, suo aiuto contro oblio'

19 aprile 2022 a

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Papa Francesco "sì, lo sentiamo e lo abbiamo anche incontrato". Il Pontefice sarà in Congo in luglio, e si recherà in preghiera a Goma, nelle vicinanze del luogo in cui, nel febbraio 2021, fu ucciso l'ambasciatore italiano Luca Attanasio: "Ci auguriamo che la sua presenza possa portare a un piccolo passo avanti, che accenda un po' di luce sempre per evitare che la vicenda di Luca cada nell'oblio". A dirlo all'Adnkronos è Salvatore Attanasio, il padre dell'ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica democratica del Congo nel febbraio 2021.