Implantologia dentale: i consigli di Gianpaolo Cannizzo, il dentista di Berlusconi

(Milano, 19 Aprile 2022) - Gianpaolo Cannizzo, il dentista di Silvio Berlusconi, ci racconta le nuove possibilità negli interventi di implantologia dentale

Milano, 19 Aprile 2022 - È conosciuto come il dentista dei vip, e infatti la sua clinica dentistica a Milano è stata scelta da tempo da Silvio Berlusconi per le sue cure ai denti. Gianpaolo Cannizzo, esperto in implantologia dentale, ci racconta le innovazioni in questo settore, partendo da quello che rende speciale il suo approccio, ossia unire estetica dentale e implantologia per dare alle persone salute e bellezza dei denti.

“Volevo cambiare le cose. Non più «Andare dal dentista è un'ansia», ma «Andare dal dentista è un piacere».”

Così si presenta Gianpaolo Cannizzo, e in quest'affermazione c'è tutto il suo spirito, quello spirito che lo ha portato a essere il dentista delle maggiori celebrità della tv, dello sport e della politica.

Ma chi è il dentista Cannizzo?

È uno che ama fare cose belle per persone che apprezzano la bellezza.

E da qui la scelta di fare il dentista a Milano.

Nello studio di via Donatello passano vip come Belen Rodriguez, Cristiano Malgioglio, Marcelo Brozovic, Madalina Ghenea, Gianluca Vacchi, Alfonso Signorini, Paris Hilton, Silvio Berlusconi e la sua famiglia, Ivana Trump (moglie dell'ex Presidente degli Stati Uniti), Valeria Marini e tantissimi altri tra calciatori, politici e star.

Tutte persone per le quali l'estetica dei denti è fondamentale, ma che a volte hanno bisogno di interventi più complessi, come l'implantologia e cure della massima qualità.

Implantologia dentale: cos'è e quali sono le tipologie di impianti più comuni

L'implantologia dentale ha una doppia funzione, sia estetica sia funzionale, quindi per il sorriso e per la masticazione.

“Fino a qualche anno fa la perdita di uno o più denti era un vero e proprio trauma, risolvibile solo con dentiere di dubbia qualità. Oggi invece, grazie all'implantologia dentale, è possibile correggere la mancanza di denti con tecniche all'avanguardia e risultati stupefacenti” - spiega il dentista di Berlusconi.

L'impianto dentale, infatti, funziona in modo tale da sostituire le radici dei denti con perni in titanio, mentre la parte visibile è costituita da denti artificiali identici a quelli naturali per estetica e funzione.

L'edentulia, il fenomeno per cui si affronta la perdita totale o parziale dei denti, è sempre più frequente a causa soprattutto delle cattive abitudini alimentari e di un'igiene orale trascurata.

“Le tecniche di implantologia dentale sono in continua evoluzione, come tutto il mondo medico. I moderni tipi di impianti mirano a risolvere in maniera definitiva i problemi di masticazione, agendo contemporaneamente anche sui disagi causati dalle classiche dentiere” spiega il Dottor Gianpaolo Cannizzo.

Dentista Gianpaolo Cannizzo: non curiamo i denti ma la persona

Un intervento di questo tipo parte da un vero e proprio progetto dentistico personalizzato, che coinvolge non solo i denti, ma anche la psicologia del paziente.

“Spesso le persone arrivano con una mancanza di fiducia dovuta a problemi congeniti o, peggio, a errori nell'applicazione degli impianti dentali. Per me è una soddisfazione grandiosa ridare ai miei pazienti un sorriso del quale non debbano vergognarsi, ma al contrario di cui essere felici. Ho pensato il mio studio in modo che io e le mie collaboratrici siamo sempre vicini al paziente per rassicurarlo e tranquillizzarlo. La paura del dentista resta ancora oggi uno dei motivi principali per cui le persone trascurano la propria salute dentale, e non ha senso che sia così. Il concetto alla base di tutto?Non curiamo i denti, ma la persona” sottolinea il dentista di Berlusconi.

Oggi chi entra nel suo studio dentistico a Milano non trova l'atmosfera asettica e gelida che normalmente si associa a un ambiente di questo genere, ma poltrone colorate e di design, bouquet di fiori, farfalle alle pareti, una scala fatta di ciottoli di mare come la lounge di un resort, le assistenti con casacche colorate come su una passerella.

“Il sorriso dobbiamo darlo noi per primi. Lo facciamo con il colore degli arredi e delle poltrone, con l'accoglienza per mettere subito le persone a loro agio. «Dentista» e «rilassante» sono due parole che difficilmente si trovano nella stessa frase. Ma che qui nel mio studio convivono perfettamente.”

Succede nello Studio Cannizzo, in via Donatello 11 a Milano.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://cannizzostudio.com/

