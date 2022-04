19 aprile 2022 a

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - “Il Fmi taglia le stime di crescita in tutto il mondo. Per l'Italia, 2,3% nel 2022 e 1,7% nel 2023 (contro la previsione Def di 3,1% e 2,4%). Prima che rifugiarci nell'onnipresente 'scostamento', pensiamo a far funzionare davvero le riforme Pnrr. Così si cresce, non col debito”. Lo scrive su Twitter Luigi Marattin, responsabile economico di Italia Viva e presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputat