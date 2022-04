Razzoli: "Da Goggia battuta uscita male, lei se n'è accorta subito"

19 aprile 2022 a

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - L'uscita di Sofia Goggia, in un'intervista al "Corriere della Sera", sugli atleti gay "penso che sia una battuta che gli è uscita un po' male nell'intervista. Magari era meglio non farla". Lo dice lo sciatore azzurro Giuliano Razzoli all'Adnkronos. "Ma non la si deve mettere alla gogna per questo, sicuramente non voleva offendere nessuno. Lei se ne è resa conto subito e infatti ha risposto scusandosi. Che abbia sbagliato lo sappiamo tutti, ma è andata così...".