Sanità: Giornata salute donna, porte aperte in 270 ospedali Bollini rosa Onda

Milano, 19 apr. (Adnkronos Salute) - Porte aperte dal 20 al 26 aprile in oltre 270 ospedali italiani del network Bollini rosa di Fondazione Onda, che in occasione della Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile) aderiscono alla settima edizione dell'(H)-Open week offrendo gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche. I dettagli sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, che riporta date, orari e modalità di prenotazione, spiega l'Osservatorio nazionale per la salute della donna. All'edizione 2021 - ricorda in una nota - hanno aderito 182 ospedali, erogando complessivamente 8mila servizi tra visite, esami strumentali, consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali.

"Con questa settima edizione di Open week, che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche, Fondazione Onda - afferma la presidente, Francesca Merzagora - rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna, iniziato quando l'allora ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile". L'obiettivo della settimana di porte aperte è "avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post Covid - rimarca Merzagora - mette in evidenza l'entusiasmo dei nostri Bollini rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia".

L'iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione medici diabetologi (Amd), Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani (Aogoi), Aps Senonetwork Italia, Società italiana di diabetologia (Sid), Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse (Sidemast), Società italiana di endocrinologia (Sie), Società italiana di fertilità (Sifes) e medicina della riproduzione (Mr), Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), Società italiana dell'ipertensione arteriosa (Siia), Società italiana di neurologia (Sin), Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf), Società italiana di nutrizione umana (Sinu), Società italiana dell'obesità (Sio) Società italiana dell'osteoporosi, del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro (Siommms), Società italiana di pneumologia (Sip), Società italiana di psichiatria (Sip), Società italiana per la prevenzione cardiovascolare (Siprec) e Società italiana di urodinamica (Siud), e con il contributo incondizionato di Exact Sciences, farmacie Apoteca natura, Hologic, Lundbeck, Prodeco pharma e Wave pharma.