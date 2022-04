Russiagate: Conte, 'mai consegnati documenti a Usa, illazione collegare Barr a Conte II'

19 aprile 2022 a

a

a

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Improprio sarebbe stato incontrare i rappresentanti degli Stati Uniti mettendo a disposizione i nostri archivi o consentendo loro di acquisire in modo indiscriminato informazioni. Proprio per questo, dopo un primo incontro in cui il sig. Barr ha esposto le sue richieste ed è stato definito il perimetro della collaborazione, vi è stato un secondo incontro, con tutti i vertici delle nostre tre Agenzie, in cui è avvenuto il confronto oggetto del colloquio, senza consegna di documenti". Lo puntualizza, in un post su Facebook, il leader del M5S Giuseppe Conte, tornando su un articolo pubblicato oggi su Repubblica sulle due missioni del 2019 dell'allora segretario alla giustizia americano Bill Barr.

"Collegare la richiesta di informazioni di Barr alla vicenda della formazione del Governo Conte II è una illazione in malafede - scrive l'ex premier nel lungo post - visto che la richiesta di Barr risale al giugno 2019, mentre la crisi del Governo Conte I risale all'8 agosto 2019".