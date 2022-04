Germania: prezzi produzione +30,9% a marzo

20 aprile 2022 a

Wiesbaden, 20 apr. (Adnkronos) - A marzo 2022, l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali in Germania è aumentato del 30,9% rispetto al marzo 2021. Come riportato dall'Ufficio Federale di Statistica Destasis questo è stato l'aumento più alto in assoluto rispetto al mese corrispondente dell'anno precedente. Nel febbraio 2022 l'indice era aumentato del 25,9% e in gennaio del 25,0%. Rispetto al mese precedente febbraio 2022 l'indice generale è aumentato del 4,9% nel marzo 2022. Questi risultati dovrebbero già contenere le prime implicazioni derivanti dall'attacco della Russia all'Ucraina.