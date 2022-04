Tennis: Maria Sharapova in dolce attesa

20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr. - (Adnkronos) - Maria Sharapova in dolce attesa. A dare il lieto annuncio la stessa ex tennista nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno, con un post ironico sui suoi profili social. "Un bellissimo inizio! Mangiare la torta per due è sempre stata la mia specialità", ha scritto la siberiana sotto una foto che la ritrae in spiaggia con la pancia scoperta. Sharapova, ormai da alcuni anni, è fidanzata con il 42enne imprenditore britannico, Alexander Gilkes, con il quale dovrebbe convolare a nozze quest'anno.