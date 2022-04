Disabilità: Parrini (Pd), 'interrogazione urgente su grave episodio treno Genova-Milano'

20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr (Adnkronos) - “Presenterò oggi stesso insieme ad altri colleghi del gruppo Pd del Senato una interrogazione urgente al ministro dei Trasporti Enrico Giovannini e alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese in merito all'increscioso episodio che il 18 aprile sul treno Genova-Milano ha visto rimanere senza posto, nonostante la prenotazione, 27 disabili in viaggio per iniziativa dell'associazione Haccade di Montecatini in Val di Cecina, in provincia di Pisa". Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali a palazzo Madama.

"Chiediamo con forza spiegazioni sull'accaduto e chiarimenti in relazione agli interventi eventualmente posti in essere dal personale di Trenitalia e dalla Poizia Ferroviaria per tutelare i diritti dei cittadini coinvolti in una vicenda che sembra avere tutti gli elementi per essere ricordata a lungo come una pagina buia in termini di disservizio e di mancanza di senso civico -prosegue Parrini-. Il Parlamento deve sapere cosa è avvenuto, se tutti i controlli praticabili sono stati effettuati, se da parte di chi ne aveva la responsabilità è stato fatto tutto il possibile per risolvere il problema, e quali iniziative gli organi di governo intendano assumere affinché cose del genere non si ripetano mai più”.