Roma, 20 apr (Adnkronos) - "Serve un tetto europeo per i costi dell'energia per le imprese, dividere i costi. Se l'energia è prodotta con il gas ha un costo, con altre fonti ha un costo inferiore. Bisogna dividere tra queste due opportunità di energia e cercare di ridurre. Tutto deve essere fatto a livello europeo, non ci si può dividere". Lo ha detto Antonio Tajani a SkyTg24.