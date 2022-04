20 aprile 2022 a

San Paolo, 20 apr. - (Adnkronos) - Pelé è ricoverato da lunedì scorso all'ospedale 'Albert Einstein' di San Paolo per sottoporsi ad uno dei cicli mensili di trattamento per il cancro al colon diagnosticato lo scorso settembre. Lo stato di salute di 'O Rei' è "buono e stabile, e dovrebbe lasciare l' ospedale nei prossimi giorni", ha annunciato l'ospedale in una nota.