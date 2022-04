Calcio: Lapo Elkann ad Allegri, 'stasera si va per vincere, che sia una partita cotta e mangiata'

20 aprile 2022 a

a

a

Torino, 20 apr. - (Adnkronos) - Dopo le critiche al tecnico Massimiliano Allegri in seguito allo stentato pari casalingo con il Bologna Lapo Elkann torna a twittare sulla Juventus in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma stasera all'Allianz Stadium. "Caro Mister e cari giocatori, stasera si va per vincere. Che sia una partita cotta e mangiata", con l'emoticon di una bistecca.