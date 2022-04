Def: bozza risoluzione, 'valutare scostamento se peggiora scenario economico'**

20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr (Adnkronos) - La Camera impegna il governo a "valutare, qualora si verifichi un peggioramento dello scenario economico conseguente al perdurare degli effetti negativi, l'applicazione di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di prevedere interventi di sostegno, del tutto simili a quelli messi in campo durante l'emergenza pandemica, per le famiglie, i lavoratori e per quella parte del comparto produttivo particolarmente colpita dalle conseguenze della crisi in Ucraina". Lo prevede la risoluzione che accompagna il Def in aula alla Camera, in relazione all'eventualità di uno scostamento di bilancio.