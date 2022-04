20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr (Adnkronos) - La Camera impegna il governo "a prorogare il termine attualmente previsto dal comma 28, lett. e), dell'articolo 1, della legge di bilancio 2022 per le abitazioni unifamiliari". Lo prevede la risoluzione che accompagna il Def in aula alla Camera, in relazione al superbonus edilizio.