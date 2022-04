Ucraina: Russia, 'attaccati più di 1.000 obiettivi militari'

20 aprile 2022 a

Mosca, 20 apr. (Adnkronos/Dpa) - La Russia afferma di aver colpito in attacchi aerei nelle ultime ore 73 obiettivi militari in Ucraina, stando agli ultimi aggiornamenti forniti dal portavoce del ministero della Difesa di Mosca, Igor Konashenkov, che ha parlato anche di altri attacchi, artiglieria compresa, in cui sono stati colpiti 1.053 obiettivi militari. "Come risultato dell'impatto di missili ad alta precisione nelle aree di Novovorontsovka e Kyselivka, sono stati eliminati fino a 40 soldati delle truppe ucraine e sette mezzi blindati", ha affermato, fornendo informazioni che non possono essere confermate da fonti indipendenti. Nessun dettaglio sull'offensiva di terra delle forze russe.