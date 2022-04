20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr (Adnkronos) - La Camera impegna il governo "a proseguire nell'attuazione del Green New Deal" anche con "interventi di semplificazione e accelerazione dei procedimenti autorizzativi per la realizzazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili". Lo prevede la risoluzione che accompagna il Def in aula alla Camera.