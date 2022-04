20 aprile 2022 a

a

a

Roma, 20 apr (Adnkronos) - La Camera impegna il governo "a proseguire, in uno spirito di collaborazione con il Parlamento, nell'iter dei disegni di legge indicati nel Def 2022, attribuendo priorità a quelli contenenti riforme abilitanti per il Pnrr". Lo prevede la risoluzione che accompagna il Def in aula alla Camera.