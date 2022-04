Caso Amara: giudice ammette tutti i testi e 'bacchetta' Davigo

20 aprile 2022 a

Brescia, 20 apr. (Adnkronos) - E' di quasi 30 testimoni l'elenco presentato dalle parti e accolto dal collegio della prima sezione penale del tribunale di Brescia che deve giudicare Piercamillo Davigo, ex presidente del Csm, accusato di rivelazione di segreto di ufficio nella vicenda che vede al centro i verbali di Piero Amara sulla presunta loggia Ungheria. Tra chi dovrà comparire in aula c'è il pm di Milano Paolo Storari che consegnò a Davigo una chiavetta con i verbali di Amara, l'ex procuratore di Milano Francesco Greco (archiviato) e i pm di Milano Laura Pedio e Fabio De Pasquale (l'accusa ritiene quest'ultimo "lontano dai fatti" quindi da depennare come teste) e il magistrato Alessandra Dolci.

E ancora: il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, il presidente della Suprema corte Pietro Curzio, il vicepresidente del Csm David Ermini, alcuni consiglieri (Giuseppe Marra, Giuseppe Cascini, Ilaria Pepe, Fulvio Gigliotti e Stefano Cavanna), la segretaria dell'imputato Marcella Contrafatto (sotto inchiesta a Roma) e il presidente della Commissione parlamentare antimafia (il senatore Nicola Morra), i due giornalisti (i pm si sono opposti) che hanno ricevuto i verbali segreti e li hanno consegnati in procura.

Elenco oggi ammesso ma che potrà essere sfoltito: "vedremo di volta in volta la rilevanza. A noi - spiega il presidente del collegio, il giudice Roberto Spanò - piace che la prova si formi in dibattimento purché non si esca dal processo. Raccomando alle parti di non avere animosità". Davigo si è detto subito pronto a essere ascoltato ma il giudice ha ‘concesso' solo brevi dichiarazioni spontanee in una seduta ricca di udienze e anche per garantire un certo ordine nel processo. "E' difficile svestire la toga quando si è dall'altra parte, la inviterei a calarsi nella parte dell'imputato", le parole pronunciate dal giudice Spanò.