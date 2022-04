Mafia: procuratore Viola, ‘fluida e mutante, a Milano serve grande attenzione'

20 aprile 2022 a

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - "In un distretto di grande rilievo e complessità come questo, occorre prestare grande attenzione al rischio del radicamento di organizzazioni di stampo mafioso, connotate proprio dall'elevata capacità di penetrazione in importanti settori produttivi". Lo ha detto il nuovo procuratore di Milano, Marcello Viola, durante la cerimonia di insediamento.

Paragonando la mafia "a un virus", Viola ne ha sottolineato la "capacità mutante di adattarsi, infiltrarsi e confondersi con il resto".

Definendo "la mafia dei nostri giorni" come "fluida, invisibile e pronta a immettere sul mercato grandi risorse", il nuovo procuratore ha sottolineato che "questo è un momento di grandissimo impegno per questo ufficio". "Tutti sappiamo bene che dobbiamo rifuggire da ogni forma di sottovalutazione proprio per non favorire queste dinamiche espansive delle associazioni criminali e realizzare insieme efficienza, qualità e indipendenza dell'azione giudiziaria", ha concluso Viola.