La Soluzione di 3d Signals per l'Efficienza Energetica riduce sia gli sprechi che i costi di produzione

20 aprile 2022

La nuova Soluzione per l'Efficienza Energetica promuove fattori ESG in tutta la vostra azienda e supporta una produzione sostenibile

KFAR SABA, Israele, 20 aprile 2022 /PRNewswire/ -- 3d Signals ha rilasciato una nuova Soluzione di Efficienza Energetica come parte del suo portfolio di produzione sostenibile che aiuta le società manufatturiere di tutte le dimensioni ad aumentare la produttività, ridurre i costi, e diminuire le sue emissioni di carbonio.

La nuova Soluzione per l'Efficienza Energetica di 3d Signals offre una proposta unica di visibilità in tempo reale e di analisi delle informazioni correlate tra la disponibilità delle macchine ed il loro consumo energetico.

Le società manufatturiere saranno in grado di utilizzare la soluzione per:

"Stiamo offrendo alle società manifatturiere un modo semplice per ridurre rapidamente i loro costi di produzione, ridurre l'impronta di CO2 dei loro prodotti, e prepararsi a normative verdi più severe", afferma il CEO Ariel Rosenfeld. "È una soluzione che viene configurata in pochi giorni e funziona per qualsiasi macchina. Promuoviamo la produzione intelligente per un mondo migliore".

La nuova Soluzione per l'Efficienza Energetica di 3d Signals completa la soluzione di monitoraggio delle macchine di 3d Signals già utilizzata dalle società manufatturiere per aumentare la produttività e ridurre i costi di produzione. Utilizzare la Soluzione per l'Efficienza Energetica permette alle società manufatturiere di prendere decisioni basandosi sui dati per una efficienza energetica e profitabilità.

"3d Signals ci ha aiutato ad aumentare significativamente l'utilizzo delle risorse e di conseguenza a risparmiare più di 1 milione di euro di costi annuali di produzione. Considerando l'aumento dei prezzi dell'energia e le severe normative EH&S, abbiamo definito il nostro percorso strategico verso emissioni nette a zero ed una produzione carbon-neutral", afferma il Dr. Andreas Widl, CEO di SAMSON AG, produttore leader di valvole industriali, con sede a Francoforte, Germania. "L'utilizzo della tecnologia smart di 3d Signals nei nostri stabilimenti ci ha permesso di aumentare l'efficienza complessiva delle apparecchiature e risparmiare sui costi energetici nel più breve tempo possibile."

Secondo i dati pubblicati da Eurostat questo mese, i prezzi dell'energia in Europa sono aumentati del 45% a marzo rispetto a un anno fa e si prevede che i prezzi rimangano elevati. Ciò colpisce i produttori europei in modo particolarmente duro in quanto i macchinari industriali consumano molta energia.

Un rapporto della US Energy Information Administration del Dicembre 2021 rileva che il 48% dei produttori statunitensi ha cercato attivamente soluzioni per ridurre il consumo di energia, ma i loro sforzi si sono concentrati principalmente sull'illuminazione delle strutture e sull'efficienza HVAC (Riscaldamento, Climatizzazione ed Areazione).

La nuova soluzione di 3d Signals aiuterà le società manufatturiere a concentrarsi sull'aumento dell'efficienza energetica dei loro stabilimenti di produzione, acquisendo informazioni accurate sulla disponibilità di ogni macchina e sui dati digitali energetici, il software di 3d Signals individua i modi per aumentare la produttività energetica e garantire che nessun kWh venga sprecato in turni non pianificati né in stati di inattività.

Informazioni su 3d Signals

3d Signals è un'azienda tecnologica specializzata nell'aiutare le società manufatturiere ad aumentare la produttività e ridurre i costi di produzione. I clienti utilizzano la tecnologia plug-and-play di 3d Signals per consentire la trasformazione digitale dei loro stabilimenti, per ottenere una visuale in tempo reale e informazioni fruibili che aumentano la produttività, riducono i costi operativi, riducono i tempi di consegna e aumentano la sostenibilità, in modo che ogni azienda possa raggiungere il suo pieno potenziale. L'installazione è rapida e i clienti in genere sperimentano un aumento del 20% -30% della produttività in 90 giorni. Per maggiori informazioni visita https://3dsignals.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1800673/3d_Signals_energy_efficiency.jpg

Contatti:Galia KedmiCOO, 3d [email protected]