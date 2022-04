Giustizia: procuratore Viola, ‘prepariamoci a notevole sforzo in vista di riforme'

20 aprile 2022 a

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - "Dobbiamo prepararci, anche in vista delle riforme, a uno sforzo comune di notevole importanza". Così il nuovo procuratore capo di Milano, Marcello Viola, alla sua cerimonia d'insediamento, in cui ha ringraziato "il presidente del tribunale il dottor Bichi, i componenti del collegio e insieme a loro saluto tutti i magistrati del settore giudicante. Saluto il signor presidente della Corte d'Appello, la signora procuratrice generale Francesca Nanni e assicuro loro il massimo della collaborazione mia personale e della Procura della Repubblica, per l'ottenimento di comuni scopi di organizzazione e soprattutto di condivisi obiettivi".

"Siamo - ha detto poi Viola - di fronte a un momento importante: c'è da una parte il dovere del pubblico ministero di fornire un'informazione completa ed efficace all'opinione pubblica e di rispettare sempre i limiti di riserbo e di segretezza e di tutelare la presunzione di innocenza. Anche questo è un impegno notevole da parte dell'ufficio del pubblico ministero".