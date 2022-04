Def: Molinari, 'soddisfatti per accoglimento nostre proposte'

20 aprile 2022 a

a

a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Sul Def siamo molto soddisfatti per l'accoglimento delle richieste della Lega. Dalla proroga del bonus del 110% per le unità familiari, alla dilazione dei pagamenti delle cartelle esattoriali, fino all'aumento dei fondi a sostegno delle aziende agricole colpite dalla peste suina africana e alle tutele salariali legate al carovita. Risposte concrete che la Lega al Governo ha chiesto e ottenuto per aiutare famiglie e imprese in questo momento delicato”. Lo afferma Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera.