Governo: ipotesi Cdm domani su dl Pnrr 2 per inserire norme su scuola**

20 aprile 2022

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Potrebbe tenersi nella giornata di domani una riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo -al momento un'ipotesi che sta però prendendo piede in queste ore - potrebbe tornare il cosiddetto decreto Pnrr 2 approvato la settimana scorsa ma non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale, con il fine di inserire delle norme sulla scuola. Si tratta, nello specifico, di misure sul reclutamento del corpo decente, da varare subito per questioni legati alla tempistica. La riunione non è stata ancora fissata, ma viene data come possibile.