Al via il roadshow del progetto Innovamare dal 27 al 29 aprile

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Dal 27 al 29 aprile si terrà a Dubrovnik il primo Roadshow del progetto strategico Innovamare, cofinanziato dal Fesr nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020, con l'obiettivo di sviluppare un modello di ecosistema di innovazione nel campo della robotica subacquea e dei sensori per il controllo e il monitoraggio dell'inquinamento nel mare Adriatico. Il Roadshow, organizzato dalla Camera dell'economia croata, capofila del progetto, e dall'Università di Dubrovnik, presenterà l'ecosistema di innovazione sviluppato nell'ambito di Innovamare e in particolare il Digital Innovation Hub, la piattaforma che unisce tutte le parti interessate e che mira ad essere lo spazio in cui sviluppare la cooperazione transfrontaliera nel campo della crescita blu.

Durante i tre giorni si terranno workshop e presentazioni delle più avanzate ricerche scientifiche nel campo delle tecnologie marine applicate al settore privato e pubblico. L'accento verrà posto sull'opportunità per i partecipanti di fare rete attraverso il dialogo, il trasferimento di conoscenze, lo sviluppo congiunto di nuove idee progettuali e la creazione di consorzi di partner per i prossimi bandi europei.

Unioncamere del Veneto parteciperà all'evento in qualità di partner progettuale e sarà accompagnata da un'impresa innovativa nell'ambito della robotica marina della regione.