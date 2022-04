Def: Malpezzi, 'difendere imprese e famiglie, maggioranza sia responsabile'

20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Per il Pd oggi è fondamentale difendere le imprese e le famiglie in questa difficile congiuntura e per questo abbiamo incontrato le parti sociali, le associazioni di categoria, gli enti del terzo settore, gli industriali, i sindaci per elaborare proposte utili ad affrontare questo momento difficile, impedendo che il nostro tessuto produttivo venga lacerato e il potere d'acquisto delle famiglie indebolito". Così Simona Malpezzi, Presidente dei senatori del Pd, su la7 a Tagadà.

"Mi auguro che tutte le forze della maggioranza dimostrino la nostra stessa responsabilità e sostengano senza esitazioni l'esecutivo senza piantare bandierine elettorali. Tutti dovrebbero mantenere la calma, rispettare gli accordi presi e portare avanti il lavoro. Solo così si esce dalla crisi".