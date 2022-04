Energia: Malpezzi, 'serve Ue più forte e coesa'

20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda la crisi energetica ci sono due problemi da affrontare separatamente. Da una parte dobbiamo dire con chiarezza che non si può continuare a finanziare la guerra di Putin e, dall'altra, dobbiamo cercare mercati differenti per l'acquisto delle risorse energetiche in un contesto di maggiore integrazione europea che si fondi su alcuni punti cardine: tetto al prezzo del gas, acquisti e stoccaggio comuni". Così Simona Malpezzi, Presidente dei senatori del Pd, su la7 a Tagada'.

"Da questa esperienza drammatica si esce solo con una visione e una prospettiva per il futuro. Serve un' Europa più forte e coesa che abbia un ruolo nel mondo; un'Europa che va riformata e resa più solida per affrontare le sfide globali a partire dalle sette unioni descritte da Enrico Letta".