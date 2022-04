Piemonte: Inail, Sistema Impresa e Ebiten siglano intesa per sicurezza in pmi terziario

20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr. (Labitalia) - Sviluppare la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso la riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali nelle micro e piccole aziende del terziario. E' stato siglato oggi il protocollo di intesa siglato tra Inail Piemonte, Sistema Impresa Torino, Ebiten Piemonte. L'incontro è avvenuto a Torino nella sala 'Galileo Ferraris' della Direzione regionale Inail Piemonte. L'obiettivo del progetto è finalizzato alla corretta applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecnologiche, tecniche, normative e dell'organizzazione del lavoro così da migliorare il livello di sicurezza del lavoratore.

L'implementazione nelle Pmi del settore terziario di Mog (Modelli organizzazione e gestione) e il ricorso alla figura del Responsabile della sicurezza dei lavoratori territoriale (Rlst) è un metodo che si è già dimostrato efficace a livello nazionale. "Con la sottoscrizione di questo protocollo - dichiara Giovanni Asaro, direttore regionale Inail Piemonte - ci proponiamo un obiettivo ambizioso ma realizzabile: da oggi, infatti, sul territorio piemontese si avvia una collaborazione che avrà come priorità la realizzazione di progetti di sensibilizzazione dei lavoratori del terziario sui temi della sicurezza e lo sviluppo di buone pratiche di prevenzione affinché si possa ridurre il numero degli infortuni e delle malattie professionali del settore".

"La collaborazione tra Inail Piemonte e Sistema Impresa Torino grazie anche al ruolo fondamentale svolto dal nostro organismo bilaterale Ebiten - commenta il presidente nazionale di Sistema Impresa, Berlino Tazza - ha permesso di fornire al mondo del terziario una strategia di intervento concreta e innovativa per incrementare la prevenzione dei rischi e la sicurezza nei luoghi di lavoro".

"«La sicurezza è una priorità per le aziende - spiega il presidente di Sistema Impresa Torino, Giuseppe Lampitelli - e le iniziative del lavoro congiunto con Inail nell'ambito dei Mog e della promozione della figura Rlst forniscono soluzioni efficaci e tempestive".

"Il nostro obbiettivo - dichiara il presidente di Ebiten Piemonte, Massimiliano Sansò - è diffondere prassi aggiornate e migliorative per ampliare la platea dei destinatari e promuovere in modo capillare la cultura della sicurezza".

"Il percorso che stiamo condividendo con Inail - dice il direttore generale di Ebiten, Matteo Pariscenti genera vantaggi concreti per le aziende e per i dipendenti incrementando le tutele specifiche per il settore terziario. Un passo in avanti molto importante".