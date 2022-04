Rai: Marcucci, 'fenomeno Orsini per aumentare un po' ascolti Cartabianca'

20 aprile 2022 a

a

a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - “La trasmissione aveva bisogno di un professore disposto a sostenere ogni settimana la banalità più stravagante del momento. In questo modo è nato il ‘fenomeno' Orsini, uno che ha rivelato che ‘suo nonno ha avuto un'infanzia felice sotto il fascismo' e che grazie a queste verità assolute, presto arriverà in teatro, con i suoi amici de Il Fatto Quotidiano. Carta Bianca fa tutto questo solo per aumentare un po' gli ascolti”. Così il senatore Pd, Andrea Marcucci.