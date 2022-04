Ucraina: Cicchitto, 'armi e sanzioni per evitare Terza guerra mondiale'

20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "La Terza guerra mondiale la si evita riempendo di armi l'Ucraina, facendo sanzioni molto incisive, recuperando la forza politica, culturale, militare dell'Occidente. L'Ucraina si sta battendo per loro stessi e per noi. Coloro che la invitano alla resa hanno tutto il mio disprezzo, è bello fare i pacifisti con le armi degli altri. Se c'è resa, non c'è trattativa". Lo ha affermato, Fabrizio Cicchitto, presidente dell'associazione Riformismo e libertà', intervenendo al convegno "Dopo l'invasione russa mai più nulla sarà come prima", organizzato da 'Riformismo e libertà', 'Europa atlantica' e 'Formiche'.