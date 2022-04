20 aprile 2022 a

a

a

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Sono 14.065 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 24 i decessi, portando così a 39.682 il totale di vittime da inizio pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 99.023, mentre il rapporto test/positivi si attesta al 14,2%. In aumento i ricoveri in terapia intensiva: 38 (+3) e quelli nei reparti ordinari: 1.169 (+22).