Ucraina: Borghi, 'è operazione contro modello occidentale'

20 aprile 2022 a

a

a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Questa è un'operazione contro l'Ucraina ma anche contro il modello occidentale". Lo ha affermato Enrico Borghi, deputato del Pd e componente del Copasir, intervenendo al convegno "Dopo l'invasione russa mai più nulla sarà come prima", organizzato da 'Riformismo e libertà', 'Europa atlantica' e 'Formiche'.

E riferendosi al titolo del seminario, l'esponente Dem ha ricordato che "stiamo sostituendo la Russia con l'Africa per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas. È un salto di fase fortissimo, ha bisogno di una lettura adeguata, anche sotto l'aspetto militare: qualcuno dovrà difendere i pozzi in Nigeria dove c'è Boko haram, perchè non ci saranno i giovani dell'Arkansas".