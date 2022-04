25 aprile: Letta, 'sia momento di unità del Paese, non divisione'**

20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Non facciamone un momento di divisione, è veramente oggi più che mai un momento fondativo del nostro essere insieme, del nostro essere europei". Così Enrico Letta a Metropolis su Repubblica.it sul 25 Aprile. "Lunedì sia momento di unità del Paese, tutti abbassino le polemiche, tutti insieme per la pace e perchè si riesca a far sì che il diritto all'autodeterminazione del popolo ucraino sia rispettato e cessi questa invasione".