Banche: Tajani, 'no a modifiche regole Basilea, aumento costo mutui penalizza edilizia'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - La proposta della Commissione europea sulle modifiche alle regole di Basilea, che recepisce l'indicazione delle Banche centrali, porterà all'aumento dei costi dei mutui per le seconde case e quindi ad una stretta creditizia. L'edilizia è un settore vitale per l'economia italiana e va tutelato. Ci sono in ballo migliaia di posti di lavoro e si rischiano effetti negativi per tutto il mercato immobiliare. Al Parlamento europeo, Forza Italia si opporrà fermamente a queste modifiche". Lo scrive sui social l'europarlamentare e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani.