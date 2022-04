Autostrade: Lollobrigida, 'Giovannini intervenga contro rincari pedaggi A24 e A25'

20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - “Fratelli d'Italia ha presentato una richiesta di informativa urgente affinché il ministro Giovannini venga in Aula per dare risposte ai 112 sindaci di Lazio e Abruzzo, che chiedono di risolvere il problema dei drammatici aumenti dei pedaggi autostradali delle A24 e 25. In un momento di crisi, questi rincari sono insostenibili e Giovannini si è dimostrato completamente inadempiente di fronte a questa criticità, che il 23 aprile porterà i primi cittadini a protestare nuovamente. Fdi sarà al fianco dei rappresentanti istituzionali e dei cittadini di quei territori e se il ministro non è in grado di trovare una soluzione lasci l'incarico”. Lo ha detto intervenendo in Aula il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.