Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Io posso aver commesso errori come presidente del Consiglio ma se c'è una cosa che ho sempre perseguito in tutte le sedi é l'interesse nazionale. È un'infamità metterlo in discussione". Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7.