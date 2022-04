Russiagate: Renzi, 'Conte ha mentito a Copasir, rinfreschi si fanno dopo prima comunione'

20 aprile 2022 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Conte ha mentito al Copasir e lo ha confessato lui stesso, perchè ha detto che non c'erano stati incontri fuori dalle sedi istituzionali e non era vero. Oggi Vecchione spiega che quell'incontro" al ristorante "era un rinfresco, io che sono di campagna dico che il rinfresco si fa dopo la prima comunione, non dopo un incontro ai Servizi segreti. L'unica cosa vera è che Conte ha mentito al Copasir, dopo di che Conte non fa più danni, è un problema suo. Facciamo un confronto all'americana, non con le domande che prepara Casalino, se Conte vuol venire si fa un dibattito". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite della puntata di 'Porta a Porta' in onda stasera.