21 aprile 2022

(Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, trattare con Vladimir Putin è come negoziare con "un coccodrillo che ha la tua gamba nelle sue fauci". Il paragone è del premier britannico Boris Johnson, che, parlando ai giornalisti sul volo che lo porta in India, ha ammesso che le discussioni con la Russia per mettere fine alla guerra sono destinate a fallire.