Calcio: Malagò, 'tutto esaurito per la Roma? Politica prezzi e risultati squadra hanno aiutato'

21 aprile 2022 a

a

a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Tutto esaurito per la Roma allo stadio? Credo sia un combinato disposto di più fattori: Mourinho è stato decisivo per l'entusiasmo per come ha caricato la piazza, sicuramente la tifoseria dopo due anni di covid aveva voglia di respirare lo stadio e l'atmosfera, la squadra negli ultimi tempi abbia giocato meglio e fatto risultati molto migliori con una striscia positiva e anche secondo me l'elemento di rappresentare unico club rimasto, l'Italia a livello internazionale. Tutto questo insieme alla politica dei prezzi che mi sembra abbia aiutato moltissimo soprattutto le famiglie perchè, come ho letto, un dato a dir poco allarmante che c'è una incidenza percentuale di romani che sono entrati in quell'area di povertà e chi sta in quella zona non si può certo permettere un biglietto per andare allo stadio". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando del boom di richieste per le partite di giallorossi dal Leicester alle gare di campionato, a margine della presentazione del rinnovo della collaborazione con Herbalife24 in qualità di Sport Nutrition Supplements Sponsor fino alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.