21 aprile 2022 a

a

a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Credo che Giuseppe Conte abbia sprecato un'ottima occasione per schierarsi dalla parte giusta e dire apertamente, senza ambiguità, che tra Macron e Le Pen sceglie il Presidente uscente, cioè di stare con l'Europa e non con i sovranisti. Non è un dettaglio con una guerra alle nostre porte”. Così l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.