Trasporto aereo: Giovannini, 'decarbonizzazione parte processo complessivo'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Dal punto di vista quantitativo le emissioni del trasporto aereo sono minime rispetto ad altri settori, ma la decarbonizzazione del settore è parte di un progetto complessivo di riorganizzazione in senso ecologico di tutti i trasporti". Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in occasione della presentazione del Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo.

"Per quanto riguarda i velivoli, tecnologicamente ci sono alcune soluzioni che però non sono risolutive - continua Giovannini - e quindi da un lato dobbiamo ancora investire nella ricerca, dall'altro dobbiamo sperimentare. Poi ci sono gli aeroporti, che hanno la possibilità di fare moltissimo per ridurre le emissioni e arrivare all'obiettivo di emissioni zero. In questa ottica questo Patto è fondamentale, tutti gli aeroporti puntano a questo è Adr è tra i leader nazionali".

''Ita ha fatto la scelta giusta nel rinnovo della flotta, che permette un risparmio di carburante del 25% e permette alla compagnia in questi momenti" di forte attenzione ai consumi energetici "un risparmio economico oltreché il rispetto dell'ambiente e quindi l'azienda è più competitiva'' conclude.