Areazero Design Studio: creatività ed unicità nell'interior design

21 aprile 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Progetti originali e unici sia per abitazioni che per attività commerciali o locali. Vengono realizzati dallo studio di architettura ed interior design creato da Pasquale Clemente a Mola di Bari ed attivo in tutta Italia

Bari, 21 aprile 2022.Arredare un locale, uno studio, un'abitazione in maniera unica, originale e funzionale, con progetti personalizzati creati professionalmente ad hoc, a seconda delle singole esigenze. “Come un sarto – osserva Pasquale Clemente, interior designer e titolare di Areazero Design Studio, a Mola di Bari – che realizza abiti su misura, cuciti addosso ai propri clienti, così credo che debba fare chi si occupa di interior design. La casa in cui si vive, o la propria attività devono rispettare i gusti e le necessità dei proprietari e noi architetti dobbiamo offrire un progetto completo che sia fruibile e dia un'immagine coordinata e coerente, a partire dall'ideazione alla scelta dei materiali alle finiture, al branding”.

Pasquale Clemente, architetto, ha svolto i suoi studi tra Bari, Roma e Milano, specializzandosi in Interior Design. Ha conseguito un master in Garden Design presso l'Italian Design Institute. Della creatività ha fatto la sua vocazione in diversi ambiti, come il disegno e la pittura. “Mi piace l'aspetto creativo della vita – sottolinea – realizzare qualcosa di unico e originale”. Lo stile che lo contraddistingue è essenziale ed eclettico, una contaminazione di vari stili. Utilizza un approccio multidisciplinare e la collaborazione tra differenti figure professionali per offrire un progetto completo. “Credo che fare rete tra professionisti ed imprese competenti nel proprio settore – spiega – sia la strada giusta per offrire un progetto completo e di valore. Per esempio, io collaboro con l'Ebanisteria De Bartolo di Bari per soluzioni su misura e con Migliorino Design che permette di personalizzare le carte da parati ed altre superfici”.

Il primo incontro di Pasquale Clemente con un eventuale cliente consiste in una chiacchierata in cui far emergere tutte le esigenze e le necessità. “E ascolto anche le idee – aggiunge - Spesso, in questi ultimi anni, grazie soprattutto a piattaforme web come Pinterest o Houzz, le persone arrivano con in mente già dei progetti visti online. Questo è positivo, crea conoscenza ed interesse. Il mio consiglio però è quello di affidarsi sempre a professionisti che possano valutare se determinate idee siano davvero attuabili in certi ambienti, quale sia il reale impatto, se ci siano gli spazi giusti, la corretta esposizione di luce, se il risultato reale sarà simile a quello che si vede sulla carta. Il rischio, se si fa da soli, è quello di trovarsi con progetti ben diversi da quelli immaginati!”.

L'iter progettuale prosegue poi con il rilievo dello stato dei luoghi, il concept, la proposta di alcuni progetti, rendering 3D fotorealistici, la scelta dei materiali e degli arredi su misura, l'assistenza in showroom e la richiesta di preventivi e la direzione dei lavori di cantiere.

Per informazioni ed approfondimenti si può visitare il sito https://www.areazerodesignstudio.it/

Contatti: https://www.areazerodesignstudio.it/