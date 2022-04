Csm: Lupi, 'riforma necessaria, basta correnti nella magistratura'

21 aprile 2022 a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Noi con l'Italia ha lavorato tutte queste settimane perché un accordo si trovasse. La riforma non solo della giustizia ma del Csm è urgente, necessaria e indispensabile. In Parlamento abbiamo trovato un accordo che rappresenta un passo avanti e che permette finalmente di dire basta alle correnti nella magistratura. Il risultato è stato positivo e per questo sosterremo e voteremo la riforma”. Lo ha detto il Presidente di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi.

“Ma abbiamo altre grandi sfide davanti – ha detto ancora Lupi - La delega fiscale, la riforma del fisco per abbassare le tasse a famiglie e imprese, la legge sulla concorrenza e quella per l'attuazione delle riforme del Pnrr. Se avremo la coscienza di portare avanti tutte queste cose la legislatura durerà, altrimenti credo che galleggiare non serva a nessuno”.