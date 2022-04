Ucraina: Ferrara (M5S), 'Europa ponga limite a invio armi o rischiamo guerra atomica'**

21 aprile 2022 a

Roma, 21 apr. - (Adnkronos) - "Non spetta a noi decidere se l'Ucraina debba cedere dei territori oppure no, proprio perché la sovranità territoriale è la loro e spetta a loro decidere. Il popolo ucraino ha il legittimo diritto di difendersi dalla brutale aggressione di Putin e sarò chiaro: se fossi ucraino avrei difeso il mio Paese. Ma ora, soprattutto noi europei, dobbiamo porci un limite e capire che superare questo limite significa rischiare il conflitto atomico". Lo dice, parlando con l'Adnkronos, il senatore M5S Gianluca Ferrara, capogruppo in Commissione Esteri. "Non è solo una mia preoccupazione, ma anche un'ipotesi esposta dal direttore della Cia Burns", prosegue il vicepresidente del gruppo pentastellato.

"Se continuiamo sulla strada dell'escalation militare, inviando armi sempre più potenti per distruggere Putin, anche Putin userà armi sempre più potenti, e si innescherà una spirale dalle conseguenze imprevedibili. Quindi", chiosa Ferrara, "giusto non voltare le spalle a un popolo che sta subendo brutalità inenarrabili, ma parallelamente riaccendiamo la luce della diplomazia che in questo momento sembra del tutto spenta".