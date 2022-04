Riforme: Brescia, 'verso ok rapido a testo su Sport in Costituzione'

21 aprile 2022 a

a

a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "È iniziato oggi l'esame in commissione della proposta di legge che introduce lo sport in Costituzione. Il testo, già approvato dal Senato, modifica l'articolo 33 della nostra Carta riconoscendo il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Tutti i gruppi hanno rinunciato a presentare gli emendamenti e dunque dopo aver ricevuto il parere di alcune commissioni procederemo con l'ultimo voto". Così Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e relatore del provvedimento.

“Con questa riforma saremo il decimo Paese nell'Unione Europea a sancire a livello costituzionale il ruolo dello sport. Sarà un risultato storico, come l'ha definito la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, presente oggi ai lavori in commissione“, conclude Brescia.