21 aprile 2022 a

a

a

Roma, 21 apr. - (Adnkronos) - Il Tribunale Nazionale Antidoping ha squalificato per un anno Riccardo Filippelli, ex azzurro di skeet, campione europeo nel 2016 e oro mondiale a squadre nel 2014. Lo annuncia Nado Italia. Filippelli, 41 anni, è stato squalificato perché nel 2021, in occasione di un controllo antidoping a sorpresa, non si è fatto trovare nella località dove aveva fatto sapere di essere reperibile.