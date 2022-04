Inps, video personalizzato e interattivo per progetto Naspi

21 aprile 2022 a

Roma, 21 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Il progetto Naspi, nella prima fase realizzata, ha prodotto l'automazione del processo di istruttoria e di invio delle comunicazioni, rendendo i servizi più tempestivi, efficaci e trasparenti. La comunicazione con l'utente è stata migliorata grazie alla realizzazione di un video personalizzato e interattivo, inviato ai percettori di Naspi. E' quanto è stato reso noto oggi dall'Inps in occasione della conferenza stampa Inps ‘Inclusione e Innovazione: la trasformazione digitale al servizio delle persone'.

Il video è personalizzato in quanto muta in funzione delle caratteristiche e delle esigenze dell'utente. Dal video è possibile accedere direttamente ai servizi online, apprendere come è stata calcolata la propria indennità, quali sono i passi successivi da fare e quali servizi di informazione sono disponibili. Il video è visibile su MyInps, sull'app IO e tramite il QR-code posizionato sulla lettera di accoglimento che accompagna l'utente dal documento cartaceo ai servizi online. Sono stati già inviati 892.201 video personalizzati e interattivi e Inps è la prima amministrazione che veicola video tramite App IO.