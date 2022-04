Inps, con 'Delega identità digitale' persona di fiducia per rapporti con Istituto

21 aprile 2022 a

a

a

Roma, 21 apr. (Adnkronos/Labitalia) - La ‘Delega identità digitale' ha consentito di affidare ad una persona di fiducia la cura dei rapporti con l'Inps. Il servizio si inserisce all'interno della strategia dell'Istituto volta a semplificare e migliorare l'esperienza dell'utente e soprattutto con l'intendo di non lasciare indietro nessuno, consentendo l'assistenza necessaria a chi non ha dimestichezza con le nuove tecnologie.

Le deleghe per i tutori, genitori e gli amministratori di sostegno per le persone loro affidate, sono state finora circa 120.00. E' quanto è stato reso noto oggi dall'Inps in occasione della conferenza stampa ‘Inclusione e Innovazione: la trasformazione digitale al servizio delle persone'.