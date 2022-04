Inps: "Dal 1° gennaio domande per oltre 5mln beneficiari assegno unico"

21 aprile 2022 a

Roma, 21 apr. (Adnkronos/Labitalia) - L'assegno unico permette di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli. Con l'obiettivo di migliorare l'esperienza dell'utente, nell'ambito di questo progetto, presso l'Inps è in corso di realizzazione una piattaforma front-end per la gestione della domanda da parte del cittadino e l'unificazione in una piattaforma centralizzata di tutte le procedure di domanda, gestione e pagamento degli assegni familiari. Dal 1° gennaio sono state già presentate domande per più di 5.000.000 di beneficiari. E' quanto è stato reso noto oggi dall'Inps in occasione della conferenza stampa Inps ‘Inclusione e Innovazione: la trasformazione digitale al servizio delle persone'.