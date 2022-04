25 aprile: Calenda, 'Anpi politicizzata, Resistenza non è valore di parte'

21 aprile 2022 a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Gli ucraini stanno difendendo la loro nazione, così come è stata da noi la Resistenza. Staino ha perfettamente ragione, l'Anpi si è molto politicizzata nell'ultimo periodo ma non era mai arrivata a difendere le ragioni dell'invasione russa". Così Carlo Calenda a Oggi è un altro giorno su Rai1.

"La Resistenza non è un valore di parte. L'Anpi non è l'unica associazione che rappresenta i partigiani. Io domani mi andrò ad iscrivere alla Fiap che è l'associazione dei partigiani azionisti e repubblicani perchè a questo punto bisogna dare rappresentanza a chi conserva la memoria della Resistenza per tutti per tutti gli italiani, perchè la Resistenza è di tutti".